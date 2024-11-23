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23.11.2024, 17:05

Жуткое ДТП в Актау: полиция завела уголовное дело

Происшествия 0 3 422 Алия Шарипова

Правоохранители завели уголовное дело по факту лобового столкновения двух автомобилей в районе жилого массива Ак желкен. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото редакции Lada.kz предоставил очевидец
Фото редакции Lada.kz предоставил очевидец

Полиция расследует уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Пострадавшие госпитализированы. Ведутся следственные мероприятия. Полицейские призывают водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными, осторожными на дороге, - сообщили в ведомстве.

Виновнику аварии может грозить штраф в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В пресс-службе региональной многопрофильной больнице рассказали о состоянии пострадавших.

В приемное отделение областной больницы доставлены три человека. В отделение травматологии поступила женщина 1988 года рождения. В хирургическое отделение – мужчина 1966 года рождения. Диагнозы обоих – «Другие уточненные травмы, затрагивающие несколько областей тела». Третий пациент – женщина 1985 года рождения. Ей было показано амбулаторное лечение, отправили домой, - прокомментировали в медучреждении.

Напомним, 22 ноября в районе жилого массива Ак желкен (бывший Приморский – прим. авт.) лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В инциденте пострадали три человека, которых на «скорой» доставили в больницу.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
БО
БО
Как там возможно лобовое столкновение??? Как ???Там скорость ограниченна,видимость за 3 км ...и умудриться такое учудить....
24.11.2024, 07:45
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