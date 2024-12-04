Автомобиль сгорел дотла на трассе в Мангистау

На трассе Жетыбай-Актау сгорел легковой автомобиль. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото: instagram.com/112_aktau/

Инцидент произошел 3 декабря на трассе Жетыбай-Актау в Каракиянском районе и попал на видео очевидцев.

Lada.kz уточнила детали происшествия у пресс-службы регионального ДЧС.

В Каракиянском районе 3 декабря в 15:50 часов на 45 километре автодороги республиканского значения Жетыбай-Актау полностью сгорел автомобиль марки Toyota Crown Majesta. Государственный номер устанавливается. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжали пять сотрудников личного состава департамента и одна единица техники.

Напомним, ранее в Актау пожар произошел в магазине, расположенном в жилом доме 29 микрорайона. В целях обеспечения безопасности был эвакуирован 91 человек, среди них 60 – дети.