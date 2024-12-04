В автомобиле были пассажиры: новые подробности пожара на трассе в Мангистау

Днем 3 декабря такси с пассажирами попало в ДТП и загорелось на трассе Жетыбай-Актау. По словам пострадавших пассажиров, водитель пересадил их в проезжающее авто и не сообщил о них приехавшим на место полицейским, передает Tengrinews.kz.
Как рассказал представитель пострадавшей стороны, авария произошла примерно в 15:00.
Таксист собрал людей и выехал из Жанаозеня в Актау. Ехал он со скоростью 180 километров в час и въехал в «Газель». От удара машина загорелась, но пассажиры успели выйти. После этого водитель такси посадил их в мимо проезжающее авто, чтобы людей отвезли в больницу, вызвал пожарных, а те – уже полицию. Им он почему-то не сообщил, что произошло ДТП и что в его машине были пассажиры, которые пострадали. У одной девушки множественные переломы, она в больнице, - рассказывает юрист Диана Исабекова.
Юрист отмечает, что заявление в полиции у пострадавших приняли не сразу.
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию и сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Пострадавшие в результате ДТП пассажиры были госпитализированы. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия, - отметили в ведомстве.
Lada.kz уточняет данные о состоянии пострадавших.
Ранее данное происшествие прокомментировали в ДЧС Мангистауской области. Подробнее по ссылке.
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