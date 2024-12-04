В автомобиле были пассажиры: новые подробности пожара на трассе в Мангистау

Как рассказал представитель пострадавшей стороны, авария произошла примерно в 15:00.

Таксист собрал людей и выехал из Жанаозеня в Актау. Ехал он со скоростью 180 километров в час и въехал в «Газель». От удара машина загорелась, но пассажиры успели выйти. После этого водитель такси посадил их в мимо проезжающее авто, чтобы людей отвезли в больницу, вызвал пожарных, а те – уже полицию. Им он почему-то не сообщил, что произошло ДТП и что в его машине были пассажиры, которые пострадали. У одной девушки множественные переломы, она в больнице, - рассказывает юрист Диана Исабекова.