Состояние совершившего самоподжог мужчины и хронология происшествия в акимате Мангистау

В акимат Мангистауской области 5 декабря пришел гражданин Е., который потребовал личного приема.

фото из архива Лады

Сотрудники акимата разъяснили гражданину, что сегодня прием граждан по личным вопросам не проводится, попросив его прийти в утвержденный по графику день приема граждан. Не удовлетворившись, гражданин Е. облил себя горючей смесью и поджог. Силами сотрудников полиции и акимата горение было оперативно потушено, вызвана скорая помощь, до приезда которой пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

Гражданин был доставлен в областную больницу города Актау, где врачи принимают меры неотложной помощи. Он находится под пристальным наблюдением. По словам врачей, состояние пациента тяжелое.

Полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема с акимом региона, однако получил отказ. После чего он совершил поджог в холле областной администрации.