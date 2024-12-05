18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.12.2024, 17:48

Состояние совершившего самоподжог мужчины и хронология происшествия в акимате Мангистау

Происшествия 0 5 239 Наталья Вронская

В акимат Мангистауской области 5 декабря пришел гражданин Е., который потребовал личного приема.

фото из архива Лады
фото из архива Лады

Сотрудники акимата разъяснили гражданину, что сегодня прием граждан по личным вопросам не проводится, попросив его прийти в утвержденный по графику день приема граждан. Не удовлетворившись, гражданин Е. облил себя горючей смесью и поджог. Силами сотрудников полиции и акимата горение было оперативно потушено, вызвана скорая помощь, до приезда которой пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

Гражданин был доставлен в областную больницу города Актау, где врачи  принимают меры неотложной помощи. Он находится под пристальным наблюдением. По словам врачей, состояние пациента тяжелое.

Полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема с акимом региона, однако получил отказ. После чего он совершил поджог в холле областной администрации.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Good Citizen
Good Citizen
У нас акимы цари чтоли? Неужели не мог оторваться от кресла и принять
05.12.2024, 14:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...