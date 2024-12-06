Тушение горящего автомобиля в гараже засняли на видео спасатели Мангистау

Спасатели от первого лица показали тушение пожара. Департамент чрезвычайных ситуаций по Мангистауской области опубликовал видео на странице в соцсетях.

Кадр видео

Спасатели наглядно продемонстрировали свои действия во время работы по ликвидации возгорания.

Кадры снял огнеборец, непосредственно работающий на месте ЧП. На видео горит автомобиль, припаркованный в гараже. На кадрах можно увидеть работу пожарных их глазами.

Пожар произошел 4 ноября в селе Бейнеу Мангистауской области. Во дворе частного дома на улице Турсын №1 в гараже загорелся автомобиль.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы, которые локализовали возгорание автомобиля в гараже. Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара. Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Будьте внимательны при использовании электроинструментов в гаражах и хозяйственных постройках, а также обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Напомним, вчера, 5 декабря, около трёх часов ночи в 7 доме 11 микрорайона горела однокомнатная квартира. Спасатели эвакуировали из квартир спящих детей.