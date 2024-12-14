В Актау водителя лишили свободы за смерть двух девочек

Вынесен приговор водителю, сбившему на пешеходном переходе двух девочек, которые в итоге скончались от остановки сердца. Вердикт озвучила пресс-служба Мангистауского областного суда.

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Из материалов дела следует, что водитель Toyota Camry в сентябре текущего года на пешеходном переходе в районе Автодрома сбил двух девочек 2008 и 2022 годов рождения. Обе умерли от остановки сердца, находясь в реанимации детской областной больницы.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевшая же сторона просила назначить строгое наказание и возмещение морального вреда.

Прокурор потребовал наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением водительских прав на семь лет.

При назначении наказания судья учел в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, а также наличие у водителя малолетних детей.

В результате мужчину признали виновным по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших, взыскав с водителя в качестве компенсации морального вреда 10 000 000 тенге каждому, в счет взыскания материального ущерба – 1 867 375 тенге.

Как известно на сегодня, 14 декабря, приговор еще не вступил в законную силу. Апелляцию водитель не подавал.

Напомним, два ребенка пострадали в ДТП в районе Автодрома 13 сентября.

Позже в департаменте полиции Мангистауской области зарегистрировали уголовное дело.

Одна из пострадавших умерла 21 сентября от остановки сердца. Спустя неделю скончалась вторая девочка.