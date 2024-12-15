Из-за ДТП близ Актау в больницу госпитализировали семь человек

Дорожная авария произошла на автодороге Актау-Акшукур. Подробности предоставили в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

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По словам очевидцев, сегодня, 14 декабря, во второй половине дня на автодороге столкнулись предположительно Chevrolet Lacetti или Daewoo Gentra с Lexus LX470.

Медики сообщают, что вызов на «скорую» поступил в 13:51 часов. Прибывшие бригады увезли с места происшествия семь человек – четверых детей и троих взрослых (2018, 2024, 2016, 2024, 1989, 1988 и 1983 годов рождения).

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей в областной детской больнице, взрослые же – в стационаре Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.

Как стало известно, сегодня утром, 14 декабря, внедорожник перевернулся за пределами проезжей части в районе промышленной зоны.