Более 300 жителей Мангистау пришли сдать кровь для пострадавших рейса Баку - Грозный

Сегодня, 25 декабря, на призыв Центра крови откликнулись свыше 300 мангистаусцев. Директор Центра рассказал, как сейчас обстоят дела с ее запасами, сообщает lada.kz.

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По информации руководителя областного центра крови Рафаэля Сарсамалиева сегодня, 25 декабря, после известия об авиакатастрофе в их Центр обратилось свыше 300 мангистаусцев.

«Конечно, не все они смогли сдать кровь, поскольку некоторые уже пообедали или не подошли по определенным критериям. И, тем не менее, по состоянию на 16 часов было зарегистрировано 115 человек. Многие пообещали прийти завтра натощак и стать донорами. Также в Актау прилетел борт из Астаны, на котором привезли дополнительную кровь из научно-производственного центра трансфузиологии. Она также пойдет в запас. В большом ажиотаже необходимости нет. Сейчас ситуация стабильная, нехватки крови нет», - рассказали в центре.

Медики Мангистау выражают большую благодарность жителям области, не оставшимся в стороне от чужой беды.

Напомним, сбор крови для пострадавших был объявлен сразу после поступления первых пациентов в Мангистаускую областную больницу. Ближе к вечеру приложение Яндекс Go снизило стоимость поездки до Центра крови до 10 тенге сегодня, 25 декабря, и завтра, 26 декабря. Один из пострадавших рассказал о крушении самолета.