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26.12.2024, 09:54

Для расследования авиакатастрофы в Актау прибыли представители из Азейрбаджана

Происшествия 0 2 434 Наталья Вронская

В Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджанской Республики, а также представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), сообщает Минситерство транспорта РК.

 

фото из архива Лады
фото из архива Лады

В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации и экспериментальной авиации Министерством транспорта создана Комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования.

Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана.

В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).

В составе Правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым в г. Актау находятся министр транспорта РК Марат Карабаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, директор Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев, председатель комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Нуржан Ахметов.

Напомним, вчера, 25 декабря, недалеко от областного центра Мангистауской области разбился самолет, направшийся из Баку в город Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в Мангистау.

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