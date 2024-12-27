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26.12.2024, 19:33

По факту гибели нефтяника на месторождении в Мангистау возбуждено уголовное дело

Происшествия 0 3 002 Лиана Рязанцева

Проводится комплекс следственных мероприятий, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из архива
Фото из архива

По информации ведомства, по факту гибели нефтяника на месторождении Северные Бузачи возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, - заявили в полиции.

Ранее Нурали Баулыбаев, руководитель управления государственной инспекции труда Мангистауской области, рассказал подробности расследования происшествия на месторождении Северные Бузачи. По его информации, нефтяник погиб днем 24 декабря 2024 года.

После трагического происшествия коллеги погибшего записали видеообращение, в котором выразили обеспокоенность и подчеркнули, что вопросы безопасности на рабочих местах вызывают серьезные сомнения.

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