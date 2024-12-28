Взрыв кислородного баллона на борту упавшего под Актау самолета: в министерстве транспорта внесли уточнения

Информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне «AZAL» поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53 часов.

Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прибытию. Исходя из данной информации оперативно были оповещены все спасательные службы, - говорится в сообщении.