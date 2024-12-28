К расследованию крушения самолета у Актау привлечена Турция

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Как информирует агентство «Анадолу», в расследовании происшествия будет задействована группа из восьми человек. Будет проведен технический и эксплуатационный анализ.

Турция поддерживает Азербайджан при любых обстоятельствах, - отметил Абдулкадир Уралоглу.

Министр выразил соболезнования близким погибших при авиакатастрофе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, авакатастрофа произошла на минувшей неделе 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе.

В настоящее время в областной больнице в Актау нахдятся шесть пострадавших. Опознаны девять человек из 38 погибших.