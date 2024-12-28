Специалисты из Бразилии будут работать на месте крушения самолета под Актау

В штабе комиссии проведено совещание, в ходе которого стало известно, что над инцидентом с крушением самолета под Актау будут работать бразильские специалисты, сообщает министерство транспорта РК.

Фото министерства транспорта РК

Из Бразилии в Актау сегодня, 28 декабря, прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), а также представители Межгосударственного авиационного комитета.

Было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия.

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

Накануне из Бразилии в Актау прилетели назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна «Embraer» в соответствии с Приложением 13 к Чикагской Конвенции.

Турецкие специалисты также примут участие в расследовании авиакатастрофы.