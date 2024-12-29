Авиакатастрофа близ Актау: 20-летний кыргызстанец пришел в сознание

Получивший тяжелые травмы в результате крушения самолета в Актау 20-летний Ринат Асанов пришел в сознание, передает «Sputnik Кыргызстан» .

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В Актау прибыли родственники парня, а также спасатели и медработники этого министерства.

Состояние двух других пострадавших – стабильное, но им требуется медицинское наблюдение. Мероприятия проводятся под контролем президента Садыра Жапарова.

Власти Кыргызстана подготовили самолет для транспортировки и ждут решения врачей.

Напомним, пострадавших в авиакатастрофе планируют транспортировать из Актау в Кыргызстан и Баку.