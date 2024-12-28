Пострадавших в авиакатастрофе планируют транспортировать из Актау в Кыргызстан и Баку

Фото: минздрав РК

Из шести пациентов четверо находятся в отделении реанимации, двое – в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с трех до одного.

С органами здравоохранения Кыргызстана прорабатываются вопросы по транспортировке троих пострадавших, из них двое транспортабельных, один – в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их состоянию в условиях транспортировки.

За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане – более 600, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, ВКО – 34 и в других регинах, - говорит заведующая отделением Жанар Байманова.

Министерство здравоохранения благодарит всех граждан за помощь медработникам.

Напомним, авакатастрофа произошла на минувшей неделе 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Опознаны девять человек из 38 погибших.