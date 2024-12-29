Взрыв снаружи самолета подтвердил выживший в авиакатастрофе близ Актау пассажир

Пассажир потерпевшего крушение авиалайнера Субхонкул Рахимов рассказал агентству «Анадолу» о хлопке за бортом до падения самолета.

Пассажир потерпевшего крушение авиалайнера Субхонкул Рахимов. Кадр видео

Пассажир заявил о хлопке, но где именно он произошел из-за тумана определить было невозможно.

Был ли там город Грозный, с точностью сказать не могу, потому что я его не видел. После хлопка воздушное судно стало неуправляемым, - говорит Субхонкул Рахимов.

Мужчина начал читать молитвы. После падения самолета он не терял сознание и помнит, как его несколько раз отбросило назад и как ударился головой.

Помню огонь перед глазами, желтое пламя, а потом все затихло. Я был в шоке, что остался цел, - вспоминает Субхонкул Рахимов.

Особое восхищение вызвала стойкость и самообладание бортпроводницы, которая до последнего выполняла свои обязанности. Мужчина также выразил благодарность Казахстану за оперативность, своевременную организацию помощи пострадавшим пассажирам, за визит замминистра в больнице.

Ранее член экипажа Зульфугар Асадов, который остался в живых, поделился подробностями трагического авиапроисшествия и также заявил о внешнем воздействии.