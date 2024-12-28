«Внешнее воздействие на самолет»: причину авиакатастрофы под Актау озвучил выживший бортпроводник

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Внештатная ситуация, заявил Зульфугар Асадов, произошла до момента аварийной посадки.

Самолет вылетел в Грозный в 08:00. При заходе на посадку стоял густой туман. Мы ушли на второй круг. Было еще две попытки, но безрезультатно, - рассказывает борпроводник.

После, снаружи, продолжил Зульфугар Асадов, донесся непонятный звук, в результате чего он получил порез руки. Перемотав руку с коллегой Айдан, и успокоив поднявших панику пассажиров, они заняли свои места. Командир экипажа был вынужден пойти на экстренную посадку из-за нарушения работы двигателя.

Бортпроводник опроверг версию взрыва кислородного баллона.

Если бы повредился кислородный баллон, то самолет разорвался на части. Трагедия случилась из-за внешнего воздействия на самолет, - заявил выживший член экипажа.

Как считает Зульфугар Асадов, если бы самолет полностью коснулся полосы, то в живых бы никого не осталось. Когда земли коснулось переднее шасси, передняя часть самолета отделилась. Мужчина истекал кровью, но при этом был в сознании, было сложно дышать.

Когда мы упали на землю, я думал, что мы уже мертвы из-за сильной тряски. Мы с бортпроводницей Айдан Рагимли лежали около двери. Я попытался ее открыть. После проникновения воздуха стало легче. Мы стали помогать пассажирам и вместе с ними выбираться наружу, где уже ждала спасательная бригада, - говорит Зульфугар Асадов.

Бортпроводник уверяет, что людям удалось выжить благодаря героизму командира экипажа и второго пилота.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане 26 декабря был объявлен траур. Сегодня, 27 декабря, Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву. Главы государств выразили соболезнования друг другу, а также близким погибших в авиакатастрофе, в которой находились граждане Азербайджана и Казахстана, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Российские СМИ опубликовали заявление главы Росавиации Дмитрия Ядрова по авиакатастрофе, произошедшей близ Актау. Ядров заявил о готовности помочь Казахстану и Азербайджану в расследовании.

По данным РИА Новости, Дмитрий Ядров заявил, что в связи с крушением самолета Россия немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию. По его словам, обстановка в день катастрофы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной.

Напомним, на сегодняшний день в больнице в Актау находятся шесть пострадавших в авиакатастрофе. Об их состоянии рассказали врачи областной многопрофильной больницы.

Опознаны 9 человек из 38 погибших в результате авиакатастрофы. Проводятся экспертизы по образцам ДНК. Об этом на брифинге о работе правительственной комиссии сообщил Абылайбек Ордабаев, мангистауский транспортный прокурор.

Блогер Абай Жанысбаев опубликовал кадры с места крушения.

Дочь погибшего в авиакатастрофе близ Актау пилота обратилась с сообщением.