«Ты мой герой»: дочь погибшего в авиакатастрофе близ Актау пилота обратилась с сообщением

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Родная дочка Игоря Кшнякина – пилота, управлявшего самолетом Embraer 190 и трагически погибшего 25 декабря, поделилась публикацией в Сети.

Папа, ты мой герой. Ты всегда останешься в моем сердце. Ты сделал все возможное, чтобы спасти десятки жизней, пожертвовав своей. Ты был очень сильным, и я всегда буду гордиться, что у меня такой папа. Ты был самым веселым, всегда делал все для нас, чтобы мы были счастливы. Самый лучший папочка! Надеюсь, ты будешь в раю, - написала девушка.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане 26 декабря был объявлен траур. Сегодня, 27 декабря, Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву. Главы государств выразили соболезнования друг другу, а также близким погибших в авиакатастрофе, в которой находились граждане Азербайджана и Казахстана, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Российские СМИ опубликовали заявление главы Росавиации Дмитрия Ядрова по авиакатастрофе, произошедшей близ Актау. Ядров заявил о готовности помочь Казахстану и Азербайджану в расследовании.

По данным РИА Новости, Дмитрий Ядров заявил, что в связи с крушением самолета Россия немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию. По его словам, обстановка в день катастрофы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной.

Напомним, на сегодняшний день в больнице в Актау находятся шесть пострадавших в авиакатастрофе. Об их состоянии рассказали врачи областной многопрофильной больницы.

Опознаны 9 человек из 38 погибших в результате авиакатастрофы. Проводятся экспертизы по образцам ДНК. Об этом на брифинге о работе правительственной комиссии сообщил Абылайбек Ордабаев, мангистауский транспортный прокурор.