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27.12.2024, 21:26

Новые кадры с места крушения самолета в Актау

Общество 0 3 003 Лиана Рязанцева

Блогер Абай Жанысбаев опубликовал кадры с места крушения самолета недалеко от Актау.

Кадр видео
Кадр видео

На видео, размещенных на странице блогера Абая Жанысбаева в социальных сетях, отчетливо видны обломки фюзеляжа - хвостовую часть самолета.

 

Сегодня, 27 декабря,  Tengrinews.kz сообщает, что власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура.

В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку - Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года, - говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане 26 декабря был объявлен траур. Сегодня, 27 декабря, Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву. Главы государств выразили соболезнования друг другу, а также близким погибших в авиакатастрофе, в которой находились граждане Азербайджана и Казахстана, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Российские СМИ опубликовали заявление главы Росавиации Дмитрия Ядрова по авиакатастрофе, произошедшей близ Актау. Ядров заявил о готовности помочь Казахстану и Азербайджану в расследовании. 

По данным РИА Новости, Дмитрий Ядров заявил, что в связи с крушением самолета Россия немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию. По его словам, обстановка в день катастрофы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной.

Напомним, на сегодняшний день в больнице в Актау находятся шесть пострадавших в авиакатастрофе. Об их состоянии рассказали врачи областной многопрофильной больницы.

Опознаны 9 человек из 38 погибших в результате авиакатастрофы. Проводятся экспертизы по образцам ДНК. Об этом на брифинге о работе правительственной комиссии сообщил Абылайбек Ордабаев, мангистауский транспортный прокурор.

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