Мужчину сбили на «зебре»: на водителя завели уголовное дело в Актау

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ДТП, в котором водитель «легковушки» сбил человека на пешеходном переходе между 6 и 8 микрорайонами.

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По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Автомобиль «Subaru» с места аварии водворен на штрафную стоянку.

Водителю может грозить штраф в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Напомним, мужчина, переходя дорогу по «зебре» за домом №36 в 8 микрорайоне, попал под колеса легкового автомобиля. Пострадавшего доставили в приемный покой.