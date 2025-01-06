Рабочий пострадал на мусорном полигоне в пригороде Актау

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По информации спасателей, в цеху на территории полигона твердых бытовых отходов Мунайлинского района 5 января рука рабочего 2004 года рождения попала в жернова станка по переработке пластика.

Спасателям потребовались специальные инструменты, которыми они аккуратно демонтировали устройство и высвободили руку пострадавшего, после чего парня транспортировали в больницу.

МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения техники безопасности на производстве и тщательного инструктажа работников предприятия.