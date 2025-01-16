Еще одна «бомба» в школе Актау: полиция установила подозреваемого в ложном вызове

Сегодня, 16 января, в 04:15 часов на пульт дежурного "102" управления полиции Актау поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в школе №33, расположенной в 33 микрорайоне. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сотрудники полиции совместно с кинологами департамента полиции области произвели тщательный осмотр здания школы и прилегающей территории. Опасных предметов или взрывных устройств обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый – мужчина 1995 года рождения, ранее неоднократно судимый. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Полиция напоминает, что заведомо ложные сообщения о террористических актах являются серьезным правонарушением, приводящим к уголовной ответственности. Подобные действия отвлекают значительные силы экстренных служб и создают угрозу общественной безопасности.

Призываем граждан быть ответственными и уважать закон, - порекомендовали полицейские.

Напомним, буквально вчера подобный случай произошел в 6 микрорайоне в средней школе №6. Там из-за сигнала о заложенной бомбе пришлось эвакуировать всех детей с занятий. К слову, школа №33, «заминированная» сегодня утром, начала свою работу всего три дня назад, 13 янаря.

Для справки

Статья 273 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП (на 2025 год – 19 660 000 тенге – прим. автора) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.