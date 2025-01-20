В Актау столкнулись три автомобиля. ВИДЕО

Сегодня ночью, 20 января, в Актау произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись три автомобиля: Mercedes-Benz, Kia Cerato и Toyota Camry. Детали аварии рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп кадр из видео @911_aktauu

В Kia Cerato врезались два автомобиля: на водителей Toyota Camry и Mercedes-Benz составлены административные протоколы по статье 610 КоАП РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение ущерба). Машины водворены на штрафную стоянку.

В результате происшествия один человек был госпитализирован. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Уважаемые водители! Напоминаем вам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, ведь на дороге вы несете ответственность не только за себя, но и за других участников движения. Берегите жизнь и здоровье – ваше и окружающих!, - настоятельно рекомендуют стражи порядка.

Напомним, ранее, на прошлой неделе, на трассе Актау - Форт-Шевченко в тяжелой аварии погибли два человека.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге по состоянию на 2025 год) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.