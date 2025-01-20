Смертельное ДТП произошло в Актау

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Жанаозен - Актау. Детали корреспондент Lada.kz выяснял у департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп кадр из видео

На трассе Жанаозен - Актау произошла трагическая авария. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, совершил опрокидывание. В результате 45-летний мужчина скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

По данному факту начато расследование, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Автомобиль водворён на штрафную стоянку.

Расследование продолжается.

Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, ваша жизнь и жизнь окружающих в ваших руках!, - просят полицейские.

Напомним, на прошлой неделе на трассе Актау - Форт-Шевченко в тяжелой аварии погибли два человека. Сегодня, 20 января, АО «НК «КазАвтоЖол» предупреждал о неблагоприятных погодных условиях на дорогах области.