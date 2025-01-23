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23.01.2025, 09:17

Окатил пешеходов из лужи: полиция Актау задержала водителя

Происшествия 0 2 080 Лиана Рязанцева

Водителя-лихача дополнительно привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. До вынесения судебного решения он помещен в комнату временного содержания в полиции, а его автомобиль водворен на штрафстоянку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В департаменте полиции региона сообщили, что 48-летний водитель, совершивший ряд правонарушений, дополнительно привлечен к ответственности по статье 434 (Мелкое хулиганство) КоАП РК. Ранее в отношении него были составлены протоколы по статьям 606 (Нарушение правил маневрирования), 505 (Нарушение правил благоустройства территорий, повреждение инфраструктуры и зеленых насаждений) и 595 (Нарушение правил проезда перекрестков) административного кодекса.

Материалы дела по факту мелкого хулиганства направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. До принятия судебного решения водитель помещен в комнату временного содержания управления полиции Актау. Его транспортное средство водворено на штрафную стоянку, - заявили в полиции региона.

Ведомство напоминает о важности соблюдения закона и общественного порядка.

Мониторинг и оперативное реагирование на правонарушения продолжатся с целью обеспечения безопасности граждан, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, владелец седана Ravon R4 на большой скорости обогнал водителя с регистратором. Далее заехал в «кармашек» автобусной остановки, где облил из лужи пассажиров, ожидавших общественный транспорт.  

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Нужно его проверить на наличие алкоголя и наркотиков. Может он под "шафе" был?
23.01.2025, 06:28
Adai11
Adai11
да прилюдно его шапалаком надо добавить
23.01.2025, 04:50
fox1167
fox1167
Всё правильно! В обезьянник его на 15 суток и пусть его приставят к уборщикам которые лужи совками и мётлами собирают в вёдра!
23.01.2025, 04:30
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