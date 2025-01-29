Угрожал слить интимные фото: видео задержания жителя Жанаозена

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По данным ведомства, 26 января 2025 года около 14:50 в микрорайоне «Шанырак» в Жанаозене полицейские совместно с бойцами спецподразделения быстрого реагирования задержали местного жителя 2004 года рождения. Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 194 Уголовного кодекса РК (Вымогательство).

При задержании у подозреваемого нашли деньги. По данным полиции, в ходе обыска у подозреваемого были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие совершение преступления, а также 300 000 тенге, полученные преступным путем.

Напомним, в ходе следствия установлено, что подозреваемый угрожал своей знакомой распространением интимных фото и видеоматериалов, и таким образом вымогал у нее 600 000 тенге. Обстоятельства преступления выясняются в рамках следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.