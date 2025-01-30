Штраф за парковку на месте для инвалидов оплатят водители внедорожников

Двое водителей внедорожников марки Toyota Land Cruiser 300 оштрафованы за парковку под знаком «инвалид». Об этом сообщили в полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства

Через социальную сеть Instagram в управление полиции Актау обратились местные жители о принятии мер в отношении водителей, незаконно припарковавшиеся на местах для граждан с ограниченными возможностями.

Двое водителей внедорожников Toyota Land Cruiser 300 с «крутыми номерами» 27 января припарковали свои автомобили на местах для инвалидов на стоянке в аэропорту Актау.

Инспекторы службы батальона патрульной полиции Актау установили личности водителей и составили на них протоколы по части 4 статьи 597 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Незаконная парковка на местах для инвалидов влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, или 39 320 тенге, - сообщили в полиции.

В полиции напомнили автовладельцам о важности соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями и создании для них безбарьерной среды. За такие правонарушения сотрудники полиции сразу принимают соответствующие меры.

Для справки: Статья 597. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Часть 4 - Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств лиц с инвалидностью.

Напомним, за прошлую неделю в Актау полиция выявила 1097 административных правонарушений, в том числе 953 нарушения правил дорожного движения. В результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено 46 автомобилей.