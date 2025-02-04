Хотел «наложить на себя руки»: стали известны подробности происшествия в 22 микрорайоне Актау

Как удалось узнать на текущий момент, житель дома, расположенного в 22 микрорайоне, сегодня, 4 февраля, пытался покончить жизнь самоубийством. Корреспондент Lada.kz побывал на месте происшествия.
На месте происшествия корреспонденту Lada.kz полицейские сообщили, что якобы психически нестабильный мужчина пытался свести счеты с жизнью. Его удалось спасти.
На месте работают правоохранители.
Пострадавшему оказывают помощь медики.
Напомним, сегодня, 4 февраля, примерно в 13:00 часов, к дому №31 прибыло более 10 экипажей полиции. Обстоятельство встревожило горожан.
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