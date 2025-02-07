На Каспии в январе пресечено 29 фактов браконьерства

Фото: ПС КНБ РК

Пограничники изъяли у браконьеров 16 плавательных средств, 17,4 км сетей, 139 рыб осетровых видов (500 килограммов).

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 196 млн тенге, - сообщили в КНБ РК.

По данным ведомства, материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Напомним, в 2024 году в сфере природоохранного законодательства было зарегистрировано 43 преступления по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений). В результате изъято около двух тонн осетровых рыб.