Загоревшийся в Жанаозене автомобиль потушили до приезда спасателей

В Жанаозене произошло возгорание автомобиля, однако пожар был потушен до приезда огнеборцев, сообщили в ДЧС региона.
Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС 10 февраля в 13:44.
Возгорание автомобиля произошло в микрорайоне "Самал" в Жанаозене.
Произошло возгорание моторного отсека автомобиля Mazda. В автомобиле установлен 65-литровый газовый баллон. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей. В результате происшествия пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Спасатели напоминают, что во избежание возгорания автомобиля автовладельцам рекомендуется:
Напомним, вчера, 9 февраля, на трассе Жанаозен - Актау сгорел автомобиль дотла.
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