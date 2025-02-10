Загоревшийся в Жанаозене автомобиль потушили до приезда спасателей

В Жанаозене произошло возгорание автомобиля, однако пожар был потушен до приезда огнеборцев, сообщили в ДЧС региона.

Фото очевидцев

Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС 10 февраля в 13:44.

Возгорание автомобиля произошло в микрорайоне "Самал" в Жанаозене.

Произошло возгорание моторного отсека автомобиля Mazda. В автомобиле установлен 65-литровый газовый баллон. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей. В результате происшествия пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Спасатели напоминают, что во избежание возгорания автомобиля автовладельцам рекомендуется:

вовремя проходить техосмотр;

устанавливать электронику только в специализированных центрах;

всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;

следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;

не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;

перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

Напомним, вчера, 9 февраля, на трассе Жанаозен - Актау сгорел автомобиль дотла.