Недееспособного 18-летнего парня изнасиловали в Актау: дело взято на контроль руководством полиции

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера).

Назначены все необходимые экспертизы. Дело взято на контроль руководством департамента полиции. Расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее адвокат Ажар Абдил заявила, что в Актау был похищен и изнасилован 18-летний парень - недееспособный инвалид детства. По ее словам, с момента преступления правоохранительные органы не изъяли записи с камер наблюдения и не назначии соответствующие экспертизы по делу.

Для справки:

Статья 121. Насильственные действия сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2. Те же деяния:

1) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;

3) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием;

4) совершенные неоднократно;

5) совершенные лицом при выполнении служебных обязанностей, – наказываются лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.