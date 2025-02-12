Недееспособного 18-летнего парня изнасиловали в Актау: дело взято на контроль руководством полиции

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали корреспонденту Lada.kz инцидент с изнасилованием 18-летнего инвалида детства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера).
Назначены все необходимые экспертизы. Дело взято на контроль руководством департамента полиции. Расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее адвокат Ажар Абдил заявила, что в Актау был похищен и изнасилован 18-летний парень - недееспособный инвалид детства. По ее словам, с момента преступления правоохранительные органы не изъяли записи с камер наблюдения и не назначии соответствующие экспертизы по делу.
Для справки:
Статья 121. Насильственные действия сексуального характера
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
2. Те же деяния:
1) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;
3) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием;
4) совершенные неоднократно;
5) совершенные лицом при выполнении служебных обязанностей, – наказываются лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.
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