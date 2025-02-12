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12.02.2025, 14:31

Снег в Мангистау: сколько ДТП произошло за минувшие сутки

Происшествия 0 2 277 Сергей Кораблев

Во вторник, 11 февраля, в Мангистауской области в течение нескольких часов шел снег. Традиционно осадки вызывают коллапс в населенных пунктах, а также становятся причиной резко возрастающего количества происшествий на дорогах. В департаменте полиции региона предоставили данные о том, сколько в области зарегистрировано аварий, связанных с непогодой.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

По данным ведомства, за минувшие сутки по области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал снегопад. Аварии обошлись без жертв.

Больше всего полиция оформила протоколы по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Ранее в Актауском городском акимате рассказали о том, как в областном центре 11 февраля велась работа по очистке улиц от снега. Подробнее по ссылке.

Для справки

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев. 

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, – влекут штраф в размере 60 МРП (235 920 тенге).

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