Скопление силовиков у ЦОНа обеспокоило жителей Актау

Жители Актау сообщают, что сегодня, 12 февраля, к Центру обслуживания населения (ЦОН) в 15 микрорайоне прибыло большое количество полицейских, а также медиков. Комментарий предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев

По информации правоохранителей, после полудня сегодня, 12 февраля, из ЦОНа поступил вызов об оставленном в здании подозрительном рюкзаке. Из здания в рамках обеспечения безопасности были эвакуированы люди.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая проверила содержимое рюкзака, но ничего опасного не обнаружила.

В департаменте полиции Мангистауской области предоставили фотографию с места событий.

Напомним, в начале февраля более 10 экипажей полиции прибыло в 22 микрорайон Актау.

После проведения необходимых мероприятий было установлено, что в инциденте погибли двое мужчин, один из которых, по предварительной версии, совершил самоубийство.