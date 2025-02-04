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04.02.2025, 16:10

Подозреваемого в убийстве нашли мертвым в Актау

Происшествия 0 3 852 Сергей Кораблев

После проведения необходимых мероприятий в 22 микрорайоне правоохранителями было установлено, что в инциденте погибли двое мужчин, один из которых, по предварительной версии, совершил самоубийство. Об этом сообщили в департаменте полициии Мангистауской области.

 

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По официальным данным, в управление полиции Актау поступило сообщение о том, что в квартире дома №31, расположенного в 22 микрорайоне, был обнаружен мужчина с телесными повреждениями.

На место в течение пяти минут прибыл полицейский экипаж, который установил, что вышеуказанный пострадавший скончался.

Кроме того, правоохранители приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. В течение 30 минут с использованием  камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого, причастного к происшествию, а также его маршрут передвижения. Вскоре было определено и его место проживания.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело попавшего на камеры мужчины. Предположительно, он совершил самоубийство.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 99 УК РК (Убийство) и 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня, 4 февраля, примерно в 13:00 часов, к дому №31 прибыло более 10 экипажей полиции. Обстоятельство встревожило горожан. На месте происшествия корреспонденту Lada.kz полицейские сообщили, что якобы психически нестабильный мужчина пытался свести счеты с жизнью.

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