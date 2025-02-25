Кофейня горела в Актау: стала известна причина пожара

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назвали причину пожара в кофейне «Buno Twins Coffee» в 7 микрорайоне, передает Lada.kz .

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Как было установлено, очаг возгорания находился в кухне заведения. В результате происшествия помещение площадью 50 квадратных метров полностью сгорело.

Причиной пожара, сообщили огнеборцы, стала подгоревшая пища.

Напомним, инцидент в кофейне «Buno Twins Coffee» произошел вчера вечером, 24 февраля. Жертв и пострадавших нет.

Ночью 25 февраля пожар случился рядом с отелем «Grand Nur Plaza». Причиной происшествия стал ковролин.