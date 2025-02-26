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26.02.2025, 09:58

Предприниматель из Мангистау намерена взыскать с полицейских 4,5 млн тенге за незаконно изъятую рыбу

Происшествия 0 2 981 Лиана Рязанцева

Предприниматель из Мангистауской области требует от полиции 4,5 миллиона тенге, заявляя, что правоохранители незаконно изъяли сотни килограммов продукции из ее рыбного цеха. Женщина обратилась в прокуратуру, где подтвердили, что действия полицейских были незаконными, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

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 Айжан Нугманова рассказала, что 9 февраля в ее рыбный цех прибыли 16 сотрудников полиции на нескольких патрульных автомобилях. По ее словам, под предлогом проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» они изъяли 400 килограммов скумбрии и 184 килограмма осетровых, несмотря на предоставленные чеки и документацию. Кроме того, в отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном хранении и продаже рыбы.

Мы даже попросили их, ребята, пусть в растворе стоит рыба, опечатайте, посмотрите все, это же легально, но они не послушали вообще. Засунули это все в грязные мешки и забрали. Это было до четырех часов ночи, - говорит Айжан Нугманова.

Утром Айжан Нугманова обратилась с заявлением в областную прокуратуру, а позже наняла адвоката и направилась в столичную палату предпринимателей, Антикор и Генеральную прокуратуру.

В прокуратуре региона заявили, что уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

По результатам изучения материалов уголовного дела, Ваши доводы подтвердились. В связи с этим 20.02.2025 года прокуратурой области принято решение о прекращении уголовного дела на основании пункта 2, части 1, статьи 35 уголовно-процессуального кодекса, то есть за отсутствием состава преступления. Касательно доводов о незаконных действиях сотрудников полиции прокуратурой области зарегистрирован материал в книгу учета информации, который направлен для принятия процессуального решения в департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области, - говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.

Однако Айжан Нугманова не собирается останавливаться. Она намерена привлечь полицейских к ответственности и взыскать с них 4,5 миллиона тенге. В эту сумму входят стоимость изъятой рыбы, расходы на адвоката, неустойка перед заказчиками, перелет в Астану, а также моральный ущерб, который предпринимательница оценила в 500 тысяч тенге.

Я не могу всех обвинять, мол, вот этот сказал, но первым делом здесь появился участковый села Баянды. Первый раз он приходил, познакомился с сыном и спросил, что будет здесь. Сын ответил: цех по переработке рыбы. Второй раз он пришел и начал просить рыбу у него. Мой сын вежливо отказал. Я не могу обвинять прям в этом, но все участковые тут участвовали. Я хочу, чтобы они возместили 4, 5 миллиона, - отметила предпринимательница.

В Мангистауской палате предпринимателей выразили поддержку Айжан Нугмановой в ее стремлении добиться справедливости.

Мы знаем об этой истории. Действия полицейских незаконны. Мы не оставим своего предпринимателя и обязательно будем требовать компенсации и помогать в судебном процессе. Человек лишился своего товара, в результате чего бизнес простаивал больше недели, - сказал Амиргали Жанаев, заместитель директора палаты предпринимателей региона.

Айжан Нугманова подчеркнула, что из-за действий полиции она не может выплатить ежемесячный кредит в 700 тысяч тенге, а также оплатить аренду и коммунальные услуги в цехе. Ранее она взяла 30 миллионов тенге в фонде «Даму» на развитие бизнеса.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала об изъятии крупной партии осетрины и скумбрии. Сообщалось, что ночью 9 февраля 2025 года сотрудники Мунайлинского района обнаружили в одном из помещений морозильную камеру, в которой находилась рыба: 758 штук скумбрии общим весом 345 кг и 79 штук осетра весом 185 кг.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Альфарий
Альфарий
Больше с них драть надо. Совсем озверели уже.
26.02.2025, 06:28
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