Предприниматель из Мангистау намерена взыскать с полицейских 4,5 млн тенге за незаконно изъятую рыбу

Предприниматель из Мангистауской области требует от полиции 4,5 миллиона тенге, заявляя, что правоохранители незаконно изъяли сотни килограммов продукции из ее рыбного цеха. Женщина обратилась в прокуратуру, где подтвердили, что действия полицейских были незаконными, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

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Айжан Нугманова рассказала, что 9 февраля в ее рыбный цех прибыли 16 сотрудников полиции на нескольких патрульных автомобилях. По ее словам, под предлогом проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» они изъяли 400 килограммов скумбрии и 184 килограмма осетровых, несмотря на предоставленные чеки и документацию. Кроме того, в отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном хранении и продаже рыбы.

Мы даже попросили их, ребята, пусть в растворе стоит рыба, опечатайте, посмотрите все, это же легально, но они не послушали вообще. Засунули это все в грязные мешки и забрали. Это было до четырех часов ночи, - говорит Айжан Нугманова.

Утром Айжан Нугманова обратилась с заявлением в областную прокуратуру, а позже наняла адвоката и направилась в столичную палату предпринимателей, Антикор и Генеральную прокуратуру.

В прокуратуре региона заявили, что уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

По результатам изучения материалов уголовного дела, Ваши доводы подтвердились. В связи с этим 20.02.2025 года прокуратурой области принято решение о прекращении уголовного дела на основании пункта 2, части 1, статьи 35 уголовно-процессуального кодекса, то есть за отсутствием состава преступления. Касательно доводов о незаконных действиях сотрудников полиции прокуратурой области зарегистрирован материал в книгу учета информации, который направлен для принятия процессуального решения в департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области, - говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.

Однако Айжан Нугманова не собирается останавливаться. Она намерена привлечь полицейских к ответственности и взыскать с них 4,5 миллиона тенге. В эту сумму входят стоимость изъятой рыбы, расходы на адвоката, неустойка перед заказчиками, перелет в Астану, а также моральный ущерб, который предпринимательница оценила в 500 тысяч тенге.

Я не могу всех обвинять, мол, вот этот сказал, но первым делом здесь появился участковый села Баянды. Первый раз он приходил, познакомился с сыном и спросил, что будет здесь. Сын ответил: цех по переработке рыбы. Второй раз он пришел и начал просить рыбу у него. Мой сын вежливо отказал. Я не могу обвинять прям в этом, но все участковые тут участвовали. Я хочу, чтобы они возместили 4, 5 миллиона, - отметила предпринимательница.

В Мангистауской палате предпринимателей выразили поддержку Айжан Нугмановой в ее стремлении добиться справедливости.

Мы знаем об этой истории. Действия полицейских незаконны. Мы не оставим своего предпринимателя и обязательно будем требовать компенсации и помогать в судебном процессе. Человек лишился своего товара, в результате чего бизнес простаивал больше недели, - сказал Амиргали Жанаев, заместитель директора палаты предпринимателей региона.

Айжан Нугманова подчеркнула, что из-за действий полиции она не может выплатить ежемесячный кредит в 700 тысяч тенге, а также оплатить аренду и коммунальные услуги в цехе. Ранее она взяла 30 миллионов тенге в фонде «Даму» на развитие бизнеса.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала об изъятии крупной партии осетрины и скумбрии. Сообщалось, что ночью 9 февраля 2025 года сотрудники Мунайлинского района обнаружили в одном из помещений морозильную камеру, в которой находилась рыба: 758 штук скумбрии общим весом 345 кг и 79 штук осетра весом 185 кг.