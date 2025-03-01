А животные кто? В Актау барана заставили кататься на санках

Кадры, на которых барана заставили кататься на санках, распространились в социальных сетях и вызвали резонанс среди пользователей. Одни посчитали видео смешным, другие же настаивали, что такое обращение с животным неуместно и просили привлечь причастных к инциденту к административной ответственности, сообщает Lada.kz .

Фото: Pixabay

На распространившихся в Instagram кадрах мужчина усадил с собой на санки барана, чтобы вместе скатиться с горки. При этом животное падает, пытается убежать, но его хватают и сажают обратно.

Также есть эпизоды, когда в упавшего барана врезается толпа катившихся с горки людей и животное вынужденно терпит боль, не имея возможности сбежать. По неподтвержденной информации пользователей, баран был беспризорным и мужчина, который заставлял его кататься на санках, решил провести в своих социальных сетях его розыгрыш.

Скатил барана вниз и сказал, что кто его поймает, тот может и забрать себе, - рассказали люди.

Жительница Актау Аделина Рахметова в своем личном блоге сделала ряд публикаций, осуждающих поведение мужчины.

Почитайте комментарии, 90% смеются над бедным животным. Мне кажется этим людям нужно обращаться к психотерапевту, если им кажется, что в этом есть что-то смешное. Популярный в Актау паблик, где было опубликовано данное видео, удалил мои комментарии, в которых я пишу, что это живодерство и нужно наказывать таких людей. И знаете, ведь это не подросток, у которого может быть воздух в голове и он не совсем понимает, как нужно обращаться с животными. Это делал взрослый мужчина. Неужели там не было ни одного разумного человека, который подошел бы и вразумил его?! Это не безобидное развлечение, это жестокое обращение с животным. В Казахстане подобные действия наказываются по статье 316 УК РК, которая предусматривает штраф или арест, - пишет Аделина Рахметова.

Редакция Lada.kz обратилась в полицию за комментариями по факту произошедшего.