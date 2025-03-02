Полиция Актау установила владельца «катавшегося» на санках барана

Нашумевшая в социальных сетях история о насильственном катании барана на санках получила продолжение. Комментарий по факту произошедшего корреспонденту Lada.kz предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео

По информации пресс-службы ведомства, полиция установила владельца животного.

В настоящее время проводятся разъяснительные работы, решается вопрос о привлечении к ответственности, - сообщает полиция.

Напомним, жители Актау были возмущены обращением с бараном, которого насильно катали на санках. Люди просили наказать автора ролика и его участника за жестокое обращение с животным.

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