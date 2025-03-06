Задним ходом по встречной полосе: водитель наказан в Актау

Водителя привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации и езду задним ходом по «встречке». Об этом сообщали в полиции региона, передает Lada.kz.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлели грубые нарушения ПДД. На кадрах автомобиль Hyundai Tucson двигается по дороге в 39 микрорайоне Актау задним ходом, по встречной полосе.
В полиции сообщили, что водитель привлечен к административной ответственности.
Водитель привлечен к административной ответственности за создание аварийной ситуации и езду задним ходом по встречной полосе, - пояснили в ведомстве.
Полиция привлекла к ответственности дорожного беспредельщика по статьям:
Напомним, в Мунайлинском районе произошло ДТП с «перевертышем».
Комментарии0 комментарий(ев)