Задним ходом по встречной полосе: водитель наказан в Актау

Водителя привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации и езду задним ходом по «встречке». Об этом сообщали в полиции региона, передает Lada.kz .

Кадр видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлели грубые нарушения ПДД. На кадрах автомобиль Hyundai Tucson двигается по дороге в 39 микрорайоне Актау задним ходом, по встречной полосе.

В полиции сообщили, что водитель привлечен к административной ответственности.

Водитель привлечен к административной ответственности за создание аварийной ситуации и езду задним ходом по встречной полосе, - пояснили в ведомстве.

Полиция привлекла к ответственности дорожного беспредельщика по статьям:

606 КоАП РК - Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки.

595 КоАП РК - Нарушение правил маневрирования.

Напомним, в Мунайлинском районе произошло ДТП с «перевертышем».