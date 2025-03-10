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10.03.2025, 17:50

В результате ДТП перевернулся автомобиль скорой помощи в Мангистау

Происшествия 0 1 392 Лиана Рязанцева

Столкновение автомобилей ВАЗ и Скорой помощи произошло на трассе Жетыбай-Мунайшы. В результате дорожно-транспортного происшествия карета Скорой помощи совершила опрокидывание, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Авария произошла сегодня, 10 марта, на трассе Жетыбай-Мунайшы.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ врезался в карету Скорой помощи. В результате автомашина Скорой помощи опрокинулась.

 На водителя ВАЗ составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Статья 610.  Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных (78 640 тенге) показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

Напомним, вчера, 9 марта, водитель Toyota Camry совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу возле супермаркета «Нур», между 14 и 15 микрорайонами. В социальной сети появилось видео, на котором запечатлен момент госпитализации пострадавшего – бригада скорой помощи переносит его на носилках. Автомобиль выдворен на штрафстоянку, водитель привлечён к ответственности.

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