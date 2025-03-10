Пожар в 32А микрорайоне Актау потушили до приезда спасателей

Пожар произошел в доме № 19 в 32А микрорайоне. Однако пожар удалось потушить до приезда огнеборцев. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

По информации ДЧС региона, сегодня, 10 марта, в 16:33 в пожарную часть поступил вызов о возгорании в одной из квартир в 32А микрорайоне в доме №19.

По прибытии установлено, что на третьем этаже одной из квартир произошло возгорание бытовых вещей на балконе. Огонь был ликвидирован до прибытия подразделения на площади 1 кв. м. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 2 марта рано утром в 18 микрорайоне произошел пожар. Происшествие попало на камеру очевидца. Возле дома №12 в 18 микрорайоне рядом со строящимся ЖК «Shahar Towers» загорелся вагончик, предназначенный для переодевания работников. Площадь возгорания составила 20 кв.м. Жертв и пострадавших нет.