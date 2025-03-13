Водитель автомобиля влетел в опору освещения в Актау. Видео

Авария с участием одного автомобиля произошла 12 марта в 4 микрорайоне. Подробности дорожного инцидента предоставили в департаменте полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

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По информации очевидцев, ДТП произошло на автодороге между 4 микрорайоном и торговым центром «Shum».

Кто стал участником, кто спровоцировал ДТП и есть ли пострадавшие, узнавал корреспондент Lada.kz.

В департаменте полиции региона сообщили, что водитель «легковушки» не справился с управлением, в результате чего столкнулся с опорой освещения.

Пострадавших в инциденте нет.

На автовладельца стражи порядка составили протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, 10 марта в результате ДТП в Мангистауской области перевернулся автомобиль скорой помощи.