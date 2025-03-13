За сутки полицейские Актау задержали 10 проституток

Правоохранители выявили 10 девушек, оказывавших интимные услуги. Все они привлечены к административной ответственности. Кроме того, двух из них, являющихся гражданами Узбекистана, поместили в спецприемник. Об этом Lada.kz рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

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С 12 по 14 марта на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Стоп-трафик».

В рамках ОПМ вчера, 12 марта, сотрудниками отдела криминальной полиции Актау выявлены 10 девушек, занимающихся оказанием интимных услуг на территории города.

Все девушки привлечены к административной ответственности по статье 449 (Приставание в общественных местах). Две из них, являющиеся гражданками Узбекистана, помещены в приемно-распределительный центр, - сообщили в полиции.

Для справки

Статья 449. Приставание в общественных местах – приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, – влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП или 19 660 тенге.

Ранее в Актау задержали мужчину за культивацию марихуаны.