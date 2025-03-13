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13.03.2025, 12:11

Автомобиль столкнулся с опорой освещения в Актау: появились новые подробности

Происшествия 0 2 320 Лиана Рязанцева

В Актау военнослужащие, ставшие очевидцами ДТП в 4 микрорайоне, оперативно оказали экстренную помощь пострадавшим, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Национальной гвардии РК.

Фото пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии РК
Фото пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии РК

Вчера, 12 марта, около 22:30 часов на одной из городских дорог произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Lada совершил столкновение с опорой освещения, получив при этом серьёзные повреждения.

Военнослужащие воинской части 6656 Национальной гвардии РК, которые в это время находились на службе, заметили аварию и незамедлительно оказали помощь.

Гвардейцы оперативно извлекли водителя и пассажира из повреждённого автомобиля, переместили их в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь. Также они вызвали скорую помощь и сопроводили пострадавших в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе.

Свидетелем происшествия стал начальник войскового наряда рядовой Решат Газимбеков – именно он сообщил о случившемся.

Мы заметили, что автомобиль совершил столкновение с опорой освещения. Подойдя ближе, мы увидели, что в салоне находятся два человека. Мы немедленно приступили к действиям и извлекли их в безопасное место. Пассажиры получили травмы, но находились в сознании. Мы сразу же вызвали бригаду 103 и оказали первую помощь до их прибытия, - рассказал он.

Отмечается, что военнослужащие воинской части 6656 также контролировали ситуацию на месте происшествия и обеспечивали охрану территории до прибытия сотрудников полиции.

Напомним, авария с Lada произошла 12 марта в 4 микрорайоне. В департаменте полиции региона сообщили, что водитель «легковушки» не справился с управлением, в результате чего столкнулся с опорой освещения.

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