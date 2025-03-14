Аким области Нурдаулет Килыбай дал ряд поручений по борьбе с лудоманией. Так, в Актау и Жанаозене была приостановлена деятельность 28 скрытых игровых залов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Сегодня, 13 марта, под председательством акима области Нурдаулета Килыбая состоялось совещание по противодействию экономическим правонарушениям и их профилактике.

На встрече глава региона дал ряд поручений по внедрению в школьную программу нового предмета, направленного на борьбу с лудоманией, открытию анонимного call-центра.

В своем докладе начальник департамента экономических расследований области Айдын Молдабеков рассказал о проводимой работе по вопросам незаконного денежного оборота, хищения бюджетных средств, контрабанды, незаконного игорного бизнеса, создания финансовых пирамид и профилактики лудомании.

Интенсивное развитие финансовых пирамид и нелегального игорного бизнеса связано с низкой финансовой грамотностью населения. За период с 2022 по 2025 годы возбуждено 12 уголовных дел по организации и управлению финансовой пирамидой, виновные лица привлечены к ответственности. В Актау и Жанаозене приостановлена деятельность 28 скрытых игровых залов. Все уголовные дела направлены в суд, незаконные игровые автоматы уничтожены, виновные лица осуждены, - сказал Айдын Молдабеков.

Прокурор области Айдос Майлыбаев предложил в дальнейшем провести проверку деятельности неправительственных организаций, получающих государственные гранты на борьбу с лудоманией.

Руководитель областного управления цифровых технологий Кудайберген Алмагамбетов в своем докладе остановился на новых методах рекламы финансовых пирамид и лудомании через социальные сети и цифровые технологии, предложив пути борьбы с ними. В частности, разработка образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности, усиление мер по выявлению и блокировке вредоносного контента в социальных сетях и алгоритмах рекламы, развитие технологий цифровой безопасности.

Глава региона Нурдаулет Килыбай отметил опасность лудомании для общества и государства, поручив соответствующим государственным органам и управлениям усилить борьбу с ней.

Сегодня мы собрались, чтобы совместно обсудить пути решения этой проблемы. Лудомания очень опасна для общества и государства. Мы должны действовать быстро. Для этого должна быть проведена комплексная работа. Управлению образования с привлечением соответствующих управлений и специалистов, представителей общественных организаций, со следующего учебного года необходимо ввести в школьную программу урок профилактики лудомании. Кроме того, мы должны открыть анонимный call-центр, чтобы жители могли анонимно высказать свои проблемы и получить необходимые консультации. Просим население также предоставлять в этот центр сведения о нелегально действующих в регионе азартных играх, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области ликвидировали деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала. Общая сумма нелегального дохода составила 77 миллионов тенге.