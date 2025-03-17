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17.03.2025, 10:32

В Актау мужчина погиб после падения с высотки

Происшествия 0 3 296 Лиана Рязанцева

Вчера, 16 марта, с девятого этажа дома №19, расположенного в 33 микрорайоне, сбросился мужчина. Подробности инцидента редакции Lada.kz сообщили в пресс-службах департамента полиции региона и Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В социальной сети появилось видео, на котором видны карета скорой помощи и скопление полицейских автомобилей возле дома №19 в 33 микрорайоне. По сообщениям пользователей, в данном месте погиб мужчина.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили факт гибели мужчины, уточнив, что он сбросился с многоэтажного дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК. Назначена экспертиза. Расследование продолжается, - говорится в информации.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов с причиной «падение с высоты» поступил 16 марта в 00:43 часов.

Бригада прибыла на место в 00:48 часов. Диагноз вызова – смерть 66-летнего мужчины по неизвестной причине. Информация передана в службу 102, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 4 февраля, примерно в 13:00 часов, к дому №31 в 22 микрорайоне прибыло более 10 экипажей полиции. После проведения необходимых мероприятий правоохранителями было установлено, что в инциденте погибли двое мужчин, один из которых, по предварительной версии, совершил самоубийство.

Для справки

Статья 105 УК РК – Доведение до самоубийства.

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому – наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

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