За неделю в Актау на штрафстоянку водворили более 50 автомобилей

За неделю патрульная полиция зафиксировала 1 247 административных правонарушений, на штрафную стоянку отправили более 50 автомобилей, передает Lada.kz со ссылкой на управление полиции Актау.

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В полиции Актау рассказали о проделанной за неделю работе, связанной с пресечением нарушений на автомобильных дорогах.

В результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено 23 мопеда и 51 автомобиль.

Также выявлено 1 247 административных правонарушений.

К ответственности привлечены шесть водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также выявлено 20 водителей, передвигавшихся без необходимых транспортных документов и страхового полиса. Два водителя управляли автомобилями, будучи ранее лишёнными прав. Кроме того, 113 водителей были замечены за использованием мобильного телефона во время движения, а 235 – за нарушением правил пользования ремнём безопасности. За непредоставление преимущества пешеходам оштрафованы 32 водителя, - сообщили в ведомстве.

По информации ведомства, за неделю количество пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения, составило 170 человек.

За неделю также было зарегистрировано: 19 случаев мелкого хулиганства (статья 434 КоАП РК), 45 нарушений тишины (статья 437 КоАП РК), 15 фактов нахождения в общественном месте в состоянии опьянения (статья 440 КоАП РК) и 21 нарушение правил благоустройства (статья 505 КоАП РК), - подытожили в полиции.

Ранее Lada.kz сообщала о водителе, который совершил наезд на двух пешеходов. Правоохранители привлекли нарушителя к ответственности, а его автомобиль водворили на штрафстоянку.