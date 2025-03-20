18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
500.32
545.3
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.03.2025, 21:12

Еще в нескольких районах Мангистау зафиксирован запах гари

Происшествия 0 1 462 Наталья Вронская

Сегодня, 19 марта, в 13:00 в центр планирования и оперативного управления департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области на экстренный номер «112» поступило несколько звонков от жителей Актау о том, что город окутал туман со специфическим запахом гари. На пульт «101» звонки от жителей не поступали. Запах гари также ощущается в Мунайлинском районе и в Форт-Шевченко Тупкараганского района, в остальных районах области запах гари не зафиксирован, сообщает Lada.kz по информации ДЧС области и департамента экологии.

фото с сайта orl.dez-comfort.ru
фото с сайта orl.dez-comfort.ru

По данным мангистауских экологов, для отбора проб на определение сажи в атмосферном воздухе в несколько участков города направлены специалисты.

Была запрошена информация у департаментов по чрезвычайным ситуациям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей, а также МЧС Астраханской области и государственного органа по гражданской обороне и ЧС города Балканабад Республики Туркменистан и Азербайджана.

Однако фактов крупных пожаров на территории областей, Республик Туркменистан и Азербайджан не зарегистрировано.

«Также по информации регионального МЧС Астраханской области РФ, это возможно связано с тлением тростниковой растительности в раскатной части Каспийского моря на территории
Володарского района и Обжоровского участка Астраханского биосферного заповедника на предварительной площади 500 Га.
 

На данный момент департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и специалистами департамента экологии ведутся работы по установлению источника ощутимого запаха гари. Сотрудниками центра планирования и оперативного управления департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области продожаются работы по мониторингу ситуации.

Напомним, ранее жители Мангистау массово жаловались на головные боли, причиной которых называли проблемы с воздухом. Некоторые отчетливо ощущали запах дыма. Невролог из Актау дала рекомендации по лечению и восстановлению организма.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Космос
Космос
Алилуйя, в Актау прошел дождь и "астраханские камыши" погасли, чудо!
20.03.2025, 04:36
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Более чем уверен, что отпишутся на природные явления и наказывать не кого. А как жить без ШТРАФов, я не понимаю.
20.03.2025, 03:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.