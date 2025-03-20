Еще в нескольких районах Мангистау зафиксирован запах гари

Сегодня, 19 марта, в 13:00 в центр планирования и оперативного управления департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области на экстренный номер «112» поступило несколько звонков от жителей Актау о том, что город окутал туман со специфическим запахом гари. На пульт «101» звонки от жителей не поступали. Запах гари также ощущается в Мунайлинском районе и в Форт-Шевченко Тупкараганского района, в остальных районах области запах гари не зафиксирован, сообщает Lada.kz по информации ДЧС области и департамента экологии.

фото с сайта orl.dez-comfort.ru

По данным мангистауских экологов, для отбора проб на определение сажи в атмосферном воздухе в несколько участков города направлены специалисты.

Была запрошена информация у департаментов по чрезвычайным ситуациям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей, а также МЧС Астраханской области и государственного органа по гражданской обороне и ЧС города Балканабад Республики Туркменистан и Азербайджана.



Однако фактов крупных пожаров на территории областей, Республик Туркменистан и Азербайджан не зарегистрировано.

«Также по информации регионального МЧС Астраханской области РФ, это возможно связано с тлением тростниковой растительности в раскатной части Каспийского моря на территории

Володарского района и Обжоровского участка Астраханского биосферного заповедника на предварительной площади 500 Га.



На данный момент департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и специалистами департамента экологии ведутся работы по установлению источника ощутимого запаха гари. Сотрудниками центра планирования и оперативного управления департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области продожаются работы по мониторингу ситуации.

Напомним, ранее жители Мангистау массово жаловались на головные боли, причиной которых называли проблемы с воздухом. Некоторые отчетливо ощущали запах дыма. Невролог из Актау дала рекомендации по лечению и восстановлению организма.