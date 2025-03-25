В Жанаозене горел торговый центр (видео)

В ночь с 24 на 25 марта в Жанаозене произошел крупный пожар в строящемся торговом центре. Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области прокомментировала ЧП, сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео Lada.kz

В Жанаозене вчера, 24 марта, в 23:20 часов, на втором этаже не введенного в эксплуатацию торгового центра «Зангар», расположенного в 1 микрорайоне, произошел пожар. По предварительной информации, огонь охватил 300 квадратных метров.

На тушение пожара был мобилизован личный состав регионального департамента по ЧС – 28 сотрудников и девять единиц техники.

Как подчеркнули в ведомстве, жертв и пострадавших в происшествии нет.

Риска распространения огня удалось избежать. Ведется расследование.

Напомним, 19 марта в Актау на первом этаже апарт-отеля Hide, расположенного в 19 микрорайоне, произошел пожар. Спустя всего несколько дней, 23 марта, в областном центре сгорело кафе на набережной.