Волонтёры просят помощь в розыске пропавшего мужчины в Мангистау

На поиски пропавшего 33-летнего Ерлана Есмагамбетова приглашаются добровольцы на автомобилях. Об этом сообщили волонтёры Lider.kz, передает Lada.kz .

Фото предоставили волонтеры

Волонтёры Lider.kz сообщили редакции, что им требуются добровольцы на машинах, желательно на внедорожниках.

Для выезда в сторону Кендерли - Жанаозен на поиск без вести пропавшего человека приглашаем добровольцев на автомобилях. Все, кто могут отозваться, особенно на джипах, а также те, у кого есть дроны. Любая помощь будет очень важна, - говорят волонтеры.

Отмечается, что выезды запланированы на ближайшие дни, предварительно, 27 марта, в четверг.

Контакт для справок: 8 (700) 499-72-92 (Давид).

В ДЧС региона сообщили, что в Жанаозене, на территории Кендерли, уже несколько дней ведутся поисково-спасательные работы.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы службы по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, местное население и спецтехника. Используются вертолет, дроны, специализированная техника и оборудование. Просим жителей полагаться только на официальную информацию и сохранять спокойствие. Дополнительная информация будет предоставлена позже, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Ерлан Есмагамбетов пропал недалеко от базы отдыха «Кендерли».

По предоставленным Lider.kz данным, 17 марта в 05:00 часов Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться с базы отдыха «Кендерли» в Актау. Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины, до основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.

На текущий момент о местонахождении Ерлана Есмагамбетова ничего неизвестно.