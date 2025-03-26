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26.03.2025, 15:22

Волонтёры просят помощь в розыске пропавшего мужчины в Мангистау

Происшествия 0 1 038 Лиана Рязанцева

На поиски пропавшего 33-летнего Ерлана Есмагамбетова приглашаются добровольцы на автомобилях. Об этом сообщили волонтёры Lider.kz, передает Lada.kz.

Фото предоставили волонтеры
Фото предоставили волонтеры

Волонтёры Lider.kz сообщили редакции, что им требуются добровольцы на машинах, желательно на внедорожниках.

Для выезда в сторону Кендерли - Жанаозен на поиск без вести пропавшего человека приглашаем добровольцев на автомобилях. Все, кто могут отозваться, особенно на джипах, а также те, у кого есть дроны. Любая помощь будет очень важна, - говорят волонтеры.

Отмечается, что выезды запланированы на ближайшие дни, предварительно, 27 марта, в четверг.

Контакт для справок: 8 (700) 499-72-92 (Давид).

В ДЧС региона сообщили, что в Жанаозене, на территории Кендерли, уже несколько дней ведутся поисково-спасательные работы.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы службы по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, местное население и спецтехника. Используются вертолет, дроны, специализированная техника и оборудование. Просим жителей полагаться только на официальную информацию и сохранять спокойствие. Дополнительная информация будет предоставлена позже, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Ерлан Есмагамбетов пропал недалеко от базы отдыха «Кендерли». 

По предоставленным Lider.kz данным, 17 марта в 05:00 часов Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться с базы отдыха «Кендерли» в Актау. Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины, до основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.

На текущий момент о местонахождении Ерлана Есмагамбетова ничего неизвестно.

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